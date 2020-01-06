İngiltere: Libya'ya silah ambargosu tam uygulansın

İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararının tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, BMGK'nin Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşeceği kapalı toplantısı öncesi basına konuştu.

Allen, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ülkedeki durumla ilgili ciddi endişelerine katılıyoruz. Libya'ya silah ambargosu tam olarak uygulanmalı ve Konseyin bu konudaki kararlarına saygı gösterilmelidir" dedi.

BMGK, Mart 2011'de 1970 sayılı kararla, BM üyesi ülkelerden Libya'ya her türlü silah ve ilgili teçhizat satışını engellenmesini istemişti. Söz konusu ambargo kararı, o tarihten itibaren her yıl uzatılıyordu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.