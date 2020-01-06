AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının cuma günü öğleden sonra Irak ve İran'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacağını duyurdu.
Borrell, AB'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.
I called an extraordinary Foreign Affairs Council with our Member States on Friday afternoon, 10 January, to discuss recent developments on #Iraq and #Iran. EU will play its full role to seek de-escalation of tensions in the region.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2020
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