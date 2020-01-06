AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının cuma günü öğleden sonra Irak ve İran'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacağını duyurdu.

Borrell, AB'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.