Fransa: İran misillemelerden vazgeçmeli, nükleer anlaşmaya geri dönmeli

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ABD ve İran arasında son yaşanan olaylarla ilgili "İran misillemelerden vazgeçmeli, nükleer anlaşmaya geri dönmeli" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından durumun çok ciddi olduğunu ve tansiyonun giderek yükselmesinden endişe duyduklarını söyledi.

"İran misillemelerden vazgeçmeli, aynı zamanda ABD ile İran arasında müzakerelerin açılması ve İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerekiyor" diyen Le Drian, bölgede istikrarın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Le Drian, Fransa'nın hedefinin bölgede tansiyonun düşmesini sağlamak olduğunu da söyledi.

ABD-İran gerilimi nasıl başladı?

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı.

Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını belirtmesi üzerine, İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıkladı.

Trump'ın açıklamasına yanıt olarak ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran miletini tehdit etmeyin" dedi.