İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi

İngiltere'nin 'güvenlik endişeleri' nedeniyle İran ve Irak'ta bulunan büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdiği bildirildi.

Sky News kanalının haberine göre, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran ve Bağdat'taki İngiliz büyükelçiliklerinde ihtiyati tedbir alındı.

Personel sayısını en aza indiren İngiltere, Tahran Büyükelçisi Rob Macaire ve Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey'in ise yerinde kalmasına karar verdi.

Bu kararın saldırı yapılacağına yönelik bir istihbarata dayanmadığı, ihtiyati bir adım olduğu belirtildi.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Personelimizin emniyeti bizim için büyük önem taşıyor. Güvenlik durumunu düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Hem Bağdat'taki hem de Tahran'daki elçiliklerimiz açık kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.