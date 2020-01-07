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18:06 07 Ocak 2020
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    Pedro Sanchez

    İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde bir ilk

    © REUTERS /
    Avrupa
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    İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.

    İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.

    PSOE ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının kurduğu koalisyon, meclisteki ikinci tur oylamada sadece iki milletvekili farkla basit çoğunluğu elde etti.

    Meclisteki 350 milletvekilinin katıldığı oylamada 167 'evet', 165 'hayır' ve 18 'çekimser' sonucu çıktı.

    İspanya’da 1 Mayıs
    © REUTERS / JON NAZCA
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    İspanyol meclisinde 350 sandalyenin 120'si PSOE, 35'i de Unidas Podemos ittifakında bulunurken, kurulan koalisyona 6 küçük siyasi partinin verdiği destek salt çoğunluk (176) için yeterli olmadı.

    PSOE-Unidas Podemos hükümeti, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan EH Bildu ittifakının 'çekimser' oylarıyla verdiği destek sayesinde basit çoğunlukla güvenoyu aldı.

    Diğer yandan 2015'ten bu yana 4 genel seçimin yapıldığı İspanya'da art arda 3. kez azınlık hükümeti kuruldu.

    Son iki seçimden birinci parti çıkan ancak meclis çoğunluğunun gerisinde kalan PSOE, 28 Nisan'daki erken genel seçimin ardından kuramadığı hükümeti, 10 Kasım'daki seçim sonrası daha zor şartlar altında Unidas Podemos ile kurdu.

    Ülke demokrasi tarihindeki 14. yasama meclisinde, tartışmaların odak noktasını ise güven oylamasında belirleyici olan ayrılıkçı Katalan partinin talepleri oluşturdu.

    ERC, Katalonya'da yasal bir bağımsızlık referandumu yapılması için İspanya ve Katalonya hükümetlerinin eşit şartlarda müzakere masasına oturmasını, tutuklu Katalan siyasetçiler için af çıkarılmasını, yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerin özgürce geri dönüşlerinin garanti edilmesini istedi.

    ERC milletvekili Bassa Montserrat da güven oylamasından önce genel kurulda yaptığı konuşmada, koalisyon hükümetinin geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterircesine "İspanya'da bir hükümetin olması umurumda değil. Bağımsız bir Katalonya Cumhuriyeti kurmak istiyoruz" dedi.

    © AFP 2019 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
    İspanya'da sol koalisyon hükümeti ilk turda güvenoyu alamadı
    PSOE lideri Sanchez, ERC ile yapılan anlaşmanın detaylarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmezken, Katalonya sorununun 'hukuki boyutunu geride bırakarak, siyasi diyaloğu yeniden başlatacaklarını' vurguladı.

    Sol koalisyona karşı sert muhalefet yapacaklarının işaretlerini, meclisteki güvenoyu tartışmalarında veren sağ partiler, Katalonya meselesine ilişkin hükümetin atacağı ulusal egemenliği tehdit eden olası adımları Anayasa Mahkemesine götüreceklerini şimdiden açıkladı.

    Katalonya dışında İspanya'daki diğer bir ayrılıkçı bölge olan ve yıl sonuna doğru yerel parlamento seçimlerinin yapılacağı Bask'taki ayrılıkçı girişimlerin de bu yasama döneminde zaman zaman gündeme gelmesi bekleniyor.

    PSOE lideri ve geçici Başbakan Pedro Sanchez ile Unidas Podemos lideri Pablo İglesias
    © REUTERS / SUSANA VERA
    İspanya'da sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı
    Mecliste 5 milletvekiliyle grubu bulunan ayrılıkçı EH Bildu ittifakından milletvekili Oskar Matute, genel kuruldaki konuşmasında "Partimin hedefi Bask Cumhuriyeti'ni kurmaktır" ifadesini kullanarak, 'çekimser' oyla sol koalisyon hükümetine verdikleri desteğin kalıcı olmadığını gösterdi.

    Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da kurulan yeni hükümette Başbakan Pedro Sanchez ve bakanların en geç yarın Kral 6. Felipe huzurunda yemin ederek görevlerine resmen başlamaları öngörülüyor.

    PSOE-Unidas Podemos koalisyonu, ülkede yaklaşık 250 gün süren hükümetsizliğe son verdi.

     

    Etiketler:
    Seçim, Katalonya, Siyasi parti, Pedro Sanchez, PSOE, İspanya
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