Macron'dan Ruhani'ye: Ortadoğu'da durumu bozacak adımlardan kaçının

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğin ardından yaşanan son gelişmeleri telefon görüşmesinde değerlendirdi.

ABD'nin Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptığını söyleyen Ruhani, "Bu cinayetin sonuçlarından ABD yönetimi sorumludur. ABD'liler bilmelidir ki güvenlikleri ve çıkarları bölgenin tamamında tehlikeli şartlarla karşı karşıyadır. ABD, kendini bu büyük cinayetin sonuçlarından koruyamaz" şeklinde konuştu.

Süleymani'nin IŞİD'e karşı verdiği mücadele ile Avrupa Birliği ve bölge halkı üzerinde büyük bir hakkı olduğunu iddia eden Hasan Ruhani, "Süleymani'nin IŞİD'e karşı attığı adımlar olmasaydı bugün Avrupa büyük bir tehditle karşı karşıya kalırdı" dedi.

Nükleer anlaşma

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini askıya almasıyla ilgili şunları söyledi:

"İran bu sürede taahhütlerine bağlı kalmıştır ve 5 aşamalı olarak attığımız adımlar da nükleer anlaşma çerçevesinde olmuştur. Karşı taraf taahhütlerine uymadığı için nükleer anlaşmadaki denge bozulmuştur. Karşıdaki taraflar ne zaman taahhütlerine uyarsa İran da attığı adımlardan geri dönebilir."

© AA / Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusunu asla tehdit etmeyin

Macron'dan Ruhani'ye çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron ise görüşmede Ruhani'ye Ortadoğu'da durumu bozabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Macron Fransa'nın bölgedeki barış ve istikrarın korunmasına olan bağlılığını vurguladı; gerginliğin azaltılması için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması için tüm çabasını ortaya koymaya devam edeceğini ve İran'dan da aynı doğrultuda hareket etmesini beklediğini aktaran Macron, şöyle konuştu:

"Hepimiz bölgedeki barış ve istikrarın sarsılmasından çok endişeliyiz. Yaşanan gelişmeler gerginliğin artmasına ve telafi edilemez krizlere yol açabilir."