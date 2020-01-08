AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor

AB Konseyi'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in 11 Ocak cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

Kaynaklar, İstanbul'da bir araya gelecek ikilinin Ortadoğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Rusya ile ilişkiler ve TürkAkım projesinin yanı sıra Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin de gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

Michel'in dün akşam saatlerinde Güney Kıbrıs Başkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçoktakis ile birer telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.