AP Başkanı Sassoli’den ‘Libya’daki çatışmaya derhal son verilsin’ çağrısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Serrac ile görüşen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Libya’daki krizin sadece BM nezdinde politik süreç yardımıyla çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Roma’ya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz Serrac ile görüştü. Görüşmede, “Libya’daki son gelişmelerin değerlendirildiği” bildirildi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Sassoli, “Silahlı çatışmaya derhal son verilmesi çağrısını tekrarladım. Bu çatışma sivillere sadece acı çektiriyor. Krizin askeri çözümü yok. Bu sadece hiçbir dış müdahale olmadan BM nezdinde ülkenin tüm bölümlerini birleştirecek politik çözüm ile yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin çatışmanın 'tüm temel katılımcıları arasında' diyaloga yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten AP Başkanı, “(AB Yüksek Temsilcisi) Josep Borrell’in, Berlin süreci kapsamında Libya’da barışçıl çözüm yönündeki çabalarını desteklemeye devam ediyoruz” diye ekledi.