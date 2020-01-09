Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklaması 'Kraliyet ailesini incitti': Kraliçe Elizabeth'e danışmamışlar

İngiltere'de Kraliyet ailesinin Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ailenin 'üst düzey' üyeliğinden ayrılma kararı karşısında 'incindiği' belirtildi. BBC, çiftin kararı açıklamadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'e ya da diğer aile üyelerine danışmadığını iddia etti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, aldıkları karara ilişkin Sussex Dükü ve Düşes ile görüşmelerin ilk aşamada olduğu kaydedildi.

Farklı bir yol arayışında olmalarının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Ancak bunlar üzerinde çalışılması zaman alacak karmaşık konular" ifadesi kullanıldı.

'Hayal kırıklığına uğradılar'

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde ise çiftin açıklama yapmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'e ya da diğer aile üyelerine danışmadığı, Buckingham Sarayı'nın bu tutum ve açıklama karşısında "hayal kırıklığına uğradığı ve incindiği" öne sürüldü.

Haberde ayıca, bu adımın açıkça Harry ve Meghan çifti ile Kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasındaki 'büyük çatlağı' gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan İngilizler sosyal medyada, Kraliçe'nin Noel konuşması sırasında masasında Harry ve Meghan çifti hariç tüm aile üyelerinin fotoğraflarının olduğuna dikkati çekerek, Kraliçe'nin bu yolla işaret vermiş olabileceğini öne sürdü.

Kuzey Amerika'ya gidiyorlar

Çift, yazılı açıklamalarında Kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planladıklarını duyurmuştu.

Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, "vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurgulamıştı.

Ekim ayında medya ilgisinden şikayet eden çift, Noel'i mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'da geçirmişti.

Eski aktris olan Düşes de evliliği öncesi bir süre Toronto'da yaşamıştı. Düşes ayrıca, yasadışı bir şekilde özel mektuplarından birini yayınladığı iddiasıyla bir İngiliz gazetesi hakkında ekim ayında dava açmıştı.