İtalya'dan Hafter'e çağrı: Askeri seçenekten vazgeçin

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Trablus merkezli hükümete karşı operasyon başlatan General Halife Hafter'e siyasi çözüm önerisinde bulunarak, kendisini 'askeri seçenekten vazgeçmeye' davet etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, bugün Roma'da Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter ile yaptığı görüşmeye dair İtalya Başbakanlığı'ndan akşam geç saatlerde yazılı bir açıklama yapıldı.

Libya'daki son gelişmeler ile başkent Trablus'ta geçen cumartesi akşamı Libya Ulusal Ordusu'na ait SİHA'larla hedef alınan ve 30 öğrencinin öldüğü askeri okul saldırısına değinilen açıklamada, "Başbakan Conte, Libya'da tırmanan gerginliğe dair güçlü endişelerini belirtti ve Trablus’taki askeri okula yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı" ifadeleri kullanıldı.

Tüm bölgenin istikrarına yönelik risklerin sıralandığı belirtilen açıklamada, 'Conte'nin Hafter'e siyasi çözüm vurgusu yaptığı ve kendisini askeri çözümden vazgeçmeye davet ettiği' kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan Conte ile Hafter'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki görüşmelerinin ardından Libya'da tarafları hızlı bir şekilde ateşkese de çağırdıkları ortak açıklamalarının dikkat çekici yönlerini birlikte yorumladıkları da aktarıldı.