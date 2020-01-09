Bulgar siyasetçiden TürkAkım yorumu: Türkiye'nin yerinde biz olabilirdik

Bulgar bTV'ye konuşan Rumen Petkov, "Eğer Güney Akım projesi çökmeseydi Bulgaristan bu şansı elde edebilirdi. Proje, mevcut Başbakan Boyko Borisov ve 2014 yılında Avrupa Parlamentosu'na seçilen eski Başbakan Sergey Stanişev yüzünden gerçekleşmedi" dedi.

Petkov, Güney Akım projesinin iptalinden dolayı dünkü açılış törenini Bulgaristan'da düzenleme ve ülkelerini, Rus doğalgazının Avrupa'ya geçiş noktası yapma fırsatını kaçırdıklarını vurguladı.

'Bulgar hükümeti proje katılımcılarını kandırdı'

Petkov, geçen yılın ocak ayında TürkAkım'ın Bulgaristan'daki kısmının 2019 yılı sonunda tamamlanacağını duyuran Bulgar hükümetinin projenin katılımcılarını kandırdığını savundu.

"Projenin sarkacağını öngörmek daha o zaman mümkündü. Şimdi Avrupa'daki prosedürleri, kamusal prosedürleri ve çıkarların korunmasını bahane ederek açıklama yapılması yersiz. Ocak 2019'da Avrupa'da bu prosedürler yok muydu? Ne için Sırbistan, Macaristan, Rusya ve Türkiye'yi kandırdık?" diye devam eden Petkov, Bulgaristan'ın kendi topraklarındaki hattı daha önce açıklanan Mayıs 2020'ye kadar inşa edemeyeceğini iddia etti.

Diğer taraftan projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Petkov sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerji güzergâhındaki pozisyonumuz bakımından çok ciddi kaybımız var. Bulgaristan transit ülkelerinden biri, Türkiye ise kilit oyuncu konumunda. Ancak her şeye rağmen bu, ülkemizin gaz güvenliğini garanti altına alacak iyi bir çözüm."