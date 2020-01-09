Ukrayna TürkAkım’ın yol açtığı kaybı hesaplıyor: Etkisini şimdiden hissettik

Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Rus gazın Ukrayna’dan transit geçişinin TürkAkım nedeniyle 2020’de 15 milyar metreküp azalacağını açıkladı. Makagon'a göre Makagon, bu ülkenin her yıl transitten kazandığı yaklaşık 450 milyon doları alamayacağı anlamına geliyor.

Çarşamba günü açılış töreni yapılan TürkAkım doğalgaz hattı ile ilgili TürkAkım'ın 'etkisini şimdiden hissettiklerini' söyleyen Ukrayna Doğalgaz İletim Sistem Operatörü şirketinin CEO’su Sergey Makogon, Rus gazın Ukrayna’dan transit geçişinin TürkAkım nedeniyle 2020’de 15 milyar metreküp azalacağını belirtti.

Makogon, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“(TürkAkım’ın) etkisini şimdiden hissettik. Ukrayna’dan Balkanlar yönündeki transit geçiş 1 Ocak 2020’den itibaren sadece Romanya ve Moldova’nın ihtiyaçları için yapılıyor. Bulgaristan, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler artık Ukrayna’dan geçen gazı almıyor. Sonuç olarak Ukrayna’dan transit geçişteki düşüş bu yıl 15 milyar metreküp olarak gerçekleşecek.”

Makagon, Ukrayna’nın bu nedenle her yıl transitten kazandığı yaklaşık 450 milyon doları alamayacağını de kaydetti.