Fransa'da 'emeklilik reformu' karşıtı gösteriler sürüyor: 24 gözaltı, 36 yaralı

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Gösterilerde yaşanan polis müdahalesinin ardından 24 kişi gözaltına alındı ve 36 kişi de yaralanadı.

Fransa'nın en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Saint-Augustin Meydanı'na yürüdü.

Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 16'sı polis olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Gösterilere 452 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığı'na göre 56 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere 452 bin kişi katıldı. Sendikalara göre Paris'teki gösteride 370 bin kişi yer aldı.

Nantes kentindeki eylemde de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Bordeaux'da eylemciler şehir merkezindeki tren garının elektriklerini kesti.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde de gösteriler düzenlendi.

Bu arada, Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ederken, kamu, Paris ve büyük kentlerde sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.