Polonya Parlamentosu Sovyetler'i 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından Almanya'yla eşit derecede sorumlu olmakla suçladı

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından Almanya ve Sovyetler Birliği’nin eşit derecede sorumlu olduğuna ilişkin tasarıyı kabul etti.

Tasarıda, “2. Dünya Savaşı’nın başlamasına dönemin iki totaliter ülkesi: Hitler Almanya’sı ve Stalin’in Sovyetler Birliği yol açtığı” belirtilirken Molotov-Ribbentrop Paktı’nın imzalandığı 23 Ağustos 1939’dan sonra Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin aynı anda batı ve doğudan “saldırganlığın hedefi” haline geldiği iddia ediliyor.

Polonyalı vekiller ayrıca Rusya yetkililerinin, savaş önce Polonya yönetiminin Nazi Almanya’sı ile eşit derecede 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından sorumlu olduğu yönündeki açıklamalarını kınadı.

Zaharova: İdeoloji gerçeği yeniyor

Sejm’in kabul ettiği tasarıyı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Sanki engizisyon sırasında olduğu gibi, bilim Sejm tarafından sapkınlık olarak ilan edildi, tarih gerçeklerinin savunucuları ise büyücülükle suçlandı. İdeoloji işte bu şekilde gerçeği yeniyor” dedi.

Gerçeğin, Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi tarafından kayda geçildiğini hatırlatan Zaharova, Polonya parlamentosunun mahkemenin kararlarından şüphe ediyorsa bunu açık açık söylemesi gerektiğini, bu durumda bunun 2. Dünya Savaşı sonuçlarını gözden geçirme çabası olarak değerlendirileceğini ifade etti.