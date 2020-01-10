Ermenistan ile Kırım arasında düzenli uçak seferleri başlıyor

Sputnik’e konuşan Kırım parlamentosunun Sağlık, Tatil ve Turizm Komitesi Başkanı Aleksey Çernyak “Kırım ve Ermenistan arasında düzenli uçak seferlerinin yapılması bu yılın Mart ayından itibaren başlaması planlanıyor. Ikar Havayolları düzenli uçuşlar için Rosaviatsiya’dan (Rus havacılık ajansı) gerekli izin ve onayı almış bulunuyor. Şu anda durum, uçuş programları ve havaalanlarıyla yapılacak anlaşmaların hazırlık ve onay aşamasında. Düzenli uşuşların haftada iki kez yapılması planlanıyor. İleride talebe bağlı olarak haftada yedi seferi geçmeyecek şekilde artırılabilir” ifadelerini kullandı.

Simferepol ile Erivan arasında yapılması planlanan uçak seferinin Kırım’ın Rusya’yla birleşmesinden sonra ilk düzenli uluslararası uçuş olacağını kaydeden Çernyak, “Bu, Çin ve Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkeler ve havayolu şirketleri için de iyi bir örnek olacak. Düzenli uçuşların başlaması, Kırım’dan uluslararası uçuşların ilk adımı olacak ve Simferepol Havaalanı’nın uluslararası statüsünü daha da güçlendirecek” şeklinde konuştu.

Rus havayolu şirketi IKAR 1993 yılında kuruldu. Krasnoyarsk merkezli şirket, hem yurtiçi hem de uluslararası hatlarda yolcu, bagaj ve yüklerin düzenli ve charter taşımacılığını yapıyor. 2015 yılından bu yana Pegas Fly ticari adı altında uçuşlar gerçekleştiriyor.

IKAR, Kırım’ın Rusya ile birleşmesinden sonra Simferepol’e düzenli uçak seferleri başlatan ilk havayolu şirketlerinden biriydi.