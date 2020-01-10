NATO Genel Sekreteri: Ukrayna yolcu uçağını İran hava savunma sistemleri düşürmüş olabilir

ABD-İran çatışması arasında çarşamba günü Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait bir yolcu uçağının Tahran'da düşüp 176 kişiye mezar olmasıyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de açıklama geldi.

ABD-İran geriliminin çatışmaya dönüşmesiyle kadük hale gelen İran'la nükleer anlaşmayı kurtarmanın yollarını görüşmek amacıyla AB dışişleri bakanlarının düzenlediği acil toplantıya davet edilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklamalar geldi.

Brüksel'deki AB toplantısı öncesi gazetecilere konuşan Stoltenberg, ABD'nin Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından, çarşamba günü Ukrayna Uluslararası Havayollarına ait bir yolcu uçağının Tahran'da düşmesiyle ilgili şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

İranlı yetkililerden 'tümüyle şeffaf soruşturma' talebinde bulunan NATO Genel Sekreteri, uçağın düşmesiyle ilgili NATO müttefiklerinin gördüğü haberlere inanmaması için bir sebep bulunmadığını dile getirdi.

Uçağın İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğini söyleyen Stoltenberg, İranlıların bu soruşturmada uluslararası toplumla tam işbirliği yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Genel Sekreter şöyle konuştu:

"Tüm olguları ortaya koymamız önemli. İran'a şeffaf ve titiz, eksiksiz bir soruşturmaya tümüyle katılması ve katkıda bulunması çağrısı yapıyorum."

"Çeşitli NATO müttefiklerinden gelen, uçağın İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair gördüğümüz haberlere inanmamak için bir sebep yok."

"Tam da bu yüzden, tüm olguları ortaya koyan tam kapsamlı bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Tam da bu yüzden, böylesi bir soruşturmada İran tarafının tam işbirliğine ihtiyacımız var."