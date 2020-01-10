Ukrayna: ABD düşen uçakla ilgili ‘çok önemli’ bilgi verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD’nin düşen uçak ile ilgili, 'çok önemli bilgiyi' Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

176 kişinin yaşamını yitirdiği İran'da düşenyolcu uçağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, ABD'nin düşen uçak ile ilgili, "çok önemli veriyi" Ukrayna ile paylaştığını duyurdu.

Prystaiko açıklamasında "Devlet Başkanımız Zelensky ile birlikte ABD'li temsilcilerle görüştük. Kendi uzmanlarımız tarafından incelenmek üzere ABD'li temsilcilerden çok önemli bir veri aldık" dedi.

'Uluslararası koalisyon kurulmasını istiyoruz'

Ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda uçakla ilgili uluslararası koalisyon kurulmasının istendiği belirtilerek "Uçak füzeyle düşürüldüyse sorumlulardan tazminat isteyeceğiz. Karakutuların nerede analiz edileceği İranlılarla kararlaştırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Zelensky 3 ülkeye çağrıda bulunmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky yaptığı son açıklamasında "Uçak büyük olasılıkla bir füze tarafından vuruldu ancak bu bilgiyi daha teyit edemiyoruz. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerini bu felaketle ilgili ellerindeki bütün bilgileri soruşturma komisyonu ile paylaşma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İran'da düşen Ukrayna uçağı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı, İran’ın, 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra havalanmasının ardından düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran’da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağın, İran’a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran’a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu belirtmişti.