Ukrayna’da ‘Rus bebeklerin parçalarını içeren’ konserveler satışa çıktı

Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmada, aşırı milliyetçi grupların saflarında yer alan Aleksandr Gramarçuk, ‘Separ’ (‘ayrılıkçı’ anlamına gelen argo kelime) adını verdiği et konservelerini üretmeye başladı.

Fotoğrafları Facebook’tan paylaşılan ürünlerin etiketinde “Rusça konuşan bebeklerin parçalarını içeriyor” yazısı yer alıyor. Etikette ayrıca Rusya tarafından terör örgütü ilan edilen Ukrayna Milliyetçiler Örgütü – Ukrayna İsyan Ordusu (OUN-UPA) adlı aşırı milliyetçi örgütün siyah-kırmızı bayrağı da yer alıyor.

Ayrıca ‘Hell Daddy’ adlı sosun üzerinde de “Düşmanlara Ölüm” sloganı yer alıyor.

Paylaşımlardan birinde, “Bu şaka değil. Henüz siparişini vermeyen varsa acele etsin. İleride ağır günler bekliyor, et konserveleri 4 yıl durabiliyor” ifadelerine yer verildi.

Ürünler, Ukrayna ordusu için bağış kampanyasının düzenlendiği Vinnitsya şehrinde satışa çıktı.

Eski Ukrayna milletvekili, ‘Separ’ ürünleri için 'ölenlere hakaret' ve 'yamyamlık teşviki' olarak nitelendirdi. Juravko, “Ukrayna’da insanlık öldü” dedi.

Facebook hesabından paylaşımda bulunan politikacı, “Donetsk ve Lugansk halkının bu fotoğrafları gördükten sonra Ukrayna’ya dönmesini mi istiyorsunuz?” diye yazdı.

Ülke yönetiminin bu tür provokasyonlara göz yumduğunun altını çizen Juravko, “Oysa bu direk Yahudi düşmanlığı, nefret söylemi, ölülere hakaret ve yamyamlık! Söylemek istediğiniz, böyle ahlak ucubeleri sayesinde devlet kuracağınız mı? Böyle devlet yok olur!” yorumunda bulundu.

Politikacı, bunu yapan yurttaşları için utanç duyduğunu da sözlerine ekledi.