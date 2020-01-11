BMGK Suriye’ye sınır ötesi yardımları uzattı: Türkiye sınırındaki iki kontrol noktasından gönderilecek

BMGK, Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatının uzatılmasını öngören kararı onayladı. 11 ülke karara olumlu yönde oy verirken; Rusya, Çin, İngiltere ve ABD çekimser kaldı. Karara göre, yardımlar Türkiye sınırındaki iki kontrol noktasından gönderilecek.

BMGK’da dün yapılan kapalı oylamada, Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatına yönelik ve dün sona erecek mekanizmanın 6 ay daha uzatılması kararını onaylandı.

The #UNSC has just adopted 🇩🇪🇧🇪 co-penholder Resolution 2504 extending the indispensable cross-border mechanism for humanitarian aid into #Syria:#UNSC votes:



For: 🇧🇪🇩🇴🇪🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇩🇳🇪🇹🇳🇻🇨🇿🇦🇻🇳

Abstentions: 🇷🇺🇨🇳🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/LCqRLjm5co — German Mission to UN (@GermanyUN) January 10, 2020

​Rusya, ABD, İngiltere ve Çin oylamada çekimser kaldı, 11 ülke ise olumlu yönde oy kullandı.

Karara göre, yardımlar Türkiye sınırındaki iki kontrol noktası üzerinden gönderilecek.

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kontrol noktaları ise yardımların girişine kapatılacak.

Nebenzya: İdlib’in yardıma ihtiyacı var

Konuyla ilgili Rusya’nın BM DAimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, kararı veto etmemelerinin nedeninin İdlib halkının gerçekten yardıma ihtiyaç duyması olduğunu kaydetti.