BMGK Suriye’ye sınır ötesi yardımları uzattı: Türkiye sınırındaki iki kontrol noktasından gönderilecek

BMGK’da dün yapılan kapalı oylamada, Suriye’ye sınır ötesi yardım sevkiyatına yönelik ve dün sona erecek mekanizmanın 6 ay daha uzatılması kararını onaylandı.
The #UNSC has just adopted 🇩🇪🇧🇪 co-penholder Resolution 2504 extending the indispensable cross-border mechanism for humanitarian aid into #Syria:#UNSC votes:— German Mission to UN (@GermanyUN) January 10, 2020
For: 🇧🇪🇩🇴🇪🇪🇫🇷🇩🇪🇮🇩🇳🇪🇹🇳🇻🇨🇿🇦🇻🇳
Abstentions: 🇷🇺🇨🇳🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/LCqRLjm5co
Rusya, ABD, İngiltere ve Çin oylamada çekimser kaldı, 11 ülke ise olumlu yönde oy kullandı.
Karara göre, yardımlar Türkiye sınırındaki iki kontrol noktası üzerinden gönderilecek.
Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kontrol noktaları ise yardımların girişine kapatılacak.
Nebenzya: İdlib’in yardıma ihtiyacı var
Konuyla ilgili Rusya’nın BM DAimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, kararı veto etmemelerinin nedeninin İdlib halkının gerçekten yardıma ihtiyaç duyması olduğunu kaydetti.
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