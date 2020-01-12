Zelenskiy: İran’daki uçak kazasının sorumluları cezasız kalmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’daki uçak kazasından sorumlu olan herkesin yasalar çerçevesinde cezalarını çekeceklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeden sonra Ukrayna halkına bir video mesajla seslenen Zelenskiy, Tahran'daki Ukrayna Uluslararası Havayolları uçağının düşmesinden sorumlu herkesin yasalar çerçevesinde cezalandırılacağına söz verdi.

Mesajı devlet başkanlığı ofisinin sitesinde yayınlanan Zelenskiy, “(Ruhani ile) tazminat konuları da dahil olmak üzere hukuki ve teknik açıdan tam bir işbirliği için anlaştık. Hiç kimsenin cezasız kalmayacağı konusunda anlaştık” diye konuştu.

Uluslararası topluma uçak kazası ile ilgili tüm gerçeklerin açığa çıkarılması için birlik ve azim çağrısı yapan Zelenskiy, ABD, Kanada ve İngiltere’ye, ayrıca Ukraynalı uzmanlara kazanın soruşturulmasında verdikleri destek, ortaya koydukları profesyonellik ve verim için teşekkür etti.

“Tek bir şey uğruna, uçak kazası ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması adına sistemli bir şekilde ve isteriye kapılmadan çalıştık” vurgusunu yapan Zelenskiy, Ukrayna yönetiminin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine mali yardım sağlayacağını, ayrıca İran’dan, taşımacılık ve sigorta şirketlerinden tazminat ödemelerinin alınması konusunda da destek vereceğini belirtti.

Zelenskiy, “Ruhani ile ayrıca ‘kara kutuların’ deşifre edilmesi için ortak çalışma başlatma konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Daha önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Zelenskiy'den İran adına özür dilediği bildirilmişti.

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz vardı.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Tahran’ın batısına konuşlanan hava savunma sistemlerinin, diğer hava savunma sistemlerine bir seyir füzesinin ateşlendiğini duyurduğunu belirterek, “Hava savunma sistemi, seyir füzesinin ateşlendiğini düşünerek vurdu” diye konuşmuştu.