Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki patlamamış bomba imha edildi

Almanya'nın Dortmund kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle 14 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Her biri 250 kilogram olan biri İngiliz diğeri Amerikan yapımı bombalar uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.