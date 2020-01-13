Kraliyet ailesi Prens Harry krizine çözüm için ‘zirvede’ bir araya gelecek

Ülkenin kuzey doğusundaki Norfolk'un Sandringham köyünde yapılacak toplantıda, Harry - Meghan çiftinin "gelecekteki rollerinin" belirleneceğini belirtiliyor.
Kraliçe 2. Elizabeth’in başkanlık edeceği toplantıya Veliaht Prens Charles, tahtın sonraki varisi Prens William başta olmak üzere ailenin önemli üyeleri katılacak. Prens Harry toplantıya bizzat katılırken, Meghan Markle’ın oğluyla bulunduğu Kanada’dan telefonla bağlanması bekleniyor.
‘Kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlayabilirler’
İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin aldığı kararı kendisinden izin almadan kamuoyuyla paylaşmasına kızgın olan Kraliçe, baş gösteren krizin monarşiye zarar vermesini önlemek için birkaç gün içinde çözüm üretmek istiyor.
Toplantı manşetlerde
Kraliyet ailesinin toplantısı bugün İngiliz gazetelerinin çoğunun da manşetine taşındı.
Tomorrow's front page: Harry and Meghan may threaten a tell-all US TV interview to get their way at tomorrow's royal summit https://t.co/Ph8ySo2VgJ pic.twitter.com/pJDfl5pnXl— The Sun (@TheSun) January 12, 2020
The Sun toplantı için “Kraliyet pembe dizisi” başlığını atarken, Daily Mirror’ın başlığı “Saray, Meghan’ın röportajla her şeyi anlatmasında korkuyor” oldu.
Öte yandan bu yıl 94 yaşına basacak olan 2. Elizabeth dün, Sandringham köyünde pazar ayinine giderken ilk kez işitme cihazıyla fotoğraflandı.
Harry ve Meghan çifti geçen hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika’da bir kısmını ise İngiltere’de geçireceklerini duyurmuştu.basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.
Tartışmalı gelin
Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.
Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.
Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.
Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.
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