Kraliçe Elizabeth Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile anlaştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle ile çiftin kraliyetteki resmi görevlerinden ayrılma kararına yönelik geçiş dönemi konusunda anlaştı.

İngiltere Kraliyet ailesinin üyeleri bugün Sandringham'da Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı bir zirve gerçekleştirdi. Zirvenin konusu ise kraliyetteki üst düzey görevlerindne ayrılarak, finansal olarak bağımsız olmak isteyen Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle vardı.

Kraliçe II.Elizabeth, Prens Harry ve karısı Meghan Markle ile "geçiş dönemi" konusunda anlaştı. Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle geçen hafta Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini açıklamışlardı.

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