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21:53 13 Ocak 2020
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    Yunanistan: Türkiye-Libya mutabakatı yasadışı kabul edilsin

    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    Avrupa
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    Libya’da barışçıl çözümden yana olduklarını belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu ülkede barışın tesis edilmesi dışında en önemli şeyin, Trablus hükümetiyle Türkiye arasında imzalanan mutabakatın geçersiz olarak kabul edilmesi olduğunu savundu.

    Dendias, bugün Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

    Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Dendias’tan Libya ile ilgili gelişmeleri değerlendirmesi istendi.

    Yunan bakan, “Bu Akdeniz ülkesinde barışın yanı sıra, bizim için belirleyici ve çok önemli olan şey, bu iki sözde anlaşmanın hükümsüzlüğünün ve geçersizliğinin kabul edilmesidir. Bu yüzden faaliyetimiz daha geniş bağlamda tam da bu amacı gütmektedir” dedi.

    Önümüzdeki Çarşamba günü bu konuyu Fas, Cezayir ve Tunus yönetimleriyle görüşeceğini dile getiren Dendias, “Her halükarda bu, Akdeniz ve Körfez bölgelerinin tüm ülkeleriyle ve ayrıca Avrupa Birliği’ndeki partnerlerimizle görüşme konumuzdur. Bu bizim önceliklerimiz” dedi.

    Türkiye ve Trablus hükümeti arasındaki anlaşmaların açıkça uluslararası hukukun ihlali olduğunu, hiçbir hukuki temeli olmadığını, Akdeniz’deki üçüncü ülkelerin egemenliğini ihlal ettiğini, hem Libya hem de daha geniş bölgedeki durumu istikrarsızlaştırdığını ileri süren Yunanistan Dışişleri Bakanı, “Elbette görüşmede, Türkiye’nin Akdeniz bölgesindeki yasadışı ve kışkırtıcı eylemlerinden çok bahsettik. Bu eylemler artık sadece Ege Denizi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz sahası ile sınırlı değil” ifadelerini kullandı.

    Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis de amaçlarının, Kıbrıs görüşmelerinin en kısa zamanda Crans-Montana’da bittiği yerden tekrar başlaması olduğunu belirterek Türkiye’nin bu çabalara yanıt vermesi umudunu dile getirdi.

    Kıbrıs sorununun çözümünün, Yunan-Türk ilişkilerine, bölgedeki duruma ve Avrupa-Türkiye ilişkilerine olumlu etki yapacağını anlatan Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin önemli uluslararası ve bölgesel sorunların çözümüne daha aktif katılması gerektiğini kaydetti.

    Hristodulidis, AB’nin Türkiye’ye yaptırımlarından memnun olup olmadığı sorusuna, Brüksel’in Ankara’ya doğru ve gereken sinyali verdiğini söyledi.

    Libya konusuna da değinen Hristodulidis, ateşkesin doğru yönde atılan adım olduğunu söyleyerek diğer bu ülkedeki krizden Türkiye’yi sorumlu tuttu.

    Etiketler:
    Trablus, Libya, Nikos Dendias, Yunanistan
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