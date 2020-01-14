İskoçya'nın Brexit'ten kaçmak için ikinci bağımsızlık referandumu talebine BoJo'dan ret yanıtı geldi

Edinburgh'un ikinci bağımsızlık referandumu için yaptığı resmi talebi reddeden Başbakan Boris Johnson, "İskoçya'nın son 10 yıldır gördüğü siyasi durgunluğu devam ettirecek, İskoç okulları, hastaneleri ve istihdamı yine geri bırakacaktır" gerekçesini ortaya attı.

İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda bölgelerinden oluşan Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ne pahasına olursa olsun çıkması (Brexit) yanlısı Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson'ın bu kez seçim zaferiyle ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturması sonrası, Londra-Edinburgh gerilimi tırmanıyor.

İskoçya Başbakanı, iktidardaki İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Nicola Sturgeon'un ikinci kez bağımsızlık referandumu düzenleme talebine Britanya Başbakanı Johnson'dan ret yanıtı geldi.

Johnson, ret yanıtına 'yeni bağımsızlık referandumun İskoçya'nın son 10 yıldır gördüğü siyasi durgunluğun devam etmesine neden olacağı' gibi tuhaf bir gerekçe de sundu.

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 14, 2020

İskoçya Başbakanı'na gönderdiği yanıt mektubunu sosyal medyada yayımlayan Britanya Başbakanı "İskoç halkı Birleşik Krallık'ımızı birarada tutumak yönünde kararlı şekilde oy kullanmıştır, bu sonuva hem İskoç hem de Birleşik Krallık hükümeti saygı duymayı taahhüt etmiştir" mesajını paylaşarak ekledi:

"Haydi 2020'yi Birleşik Krallık'ın tamamı için büyüme ve fırsat yapalım."

Sturgeon geçen ay resmen talepte bulunup Britanya hükümetinden ikinci referandumun yasal olmasını garanti edecek yetkileri İskoç parlamentosuna devretmesini istemişti.

Yanıt mektubunda "Siz ve selefiniz 2014'tekinin nesilde bir yapılan referandum olacağına dair kişisel söz vermiştiniz" hatırlatmasını yapan ve referandumun sonucuna atıf yapan Britanya Başbakanı, 'hükümetinin İskoç halkının demokratik kararını ve SNP'nin onlar için verdiği sözü korumaya devam edeceğini, bu yüzde de yeni bağımsızlık referandumları düzenlenmesi için yetki devri talebini kabul edemeyeceğini' dile getirdi.

'BoJo' lakaplı Muhafazakar Parti lideri, sosyal devlete dayalı yönetimi sayesinde Britanya'nın diğer bölgelerini kıskandıran kamusal hizmetler sağlayan solcu SNP'nin liderine şöyle seslendi:

"Yeni bir bağımsızlık referandumu İskoçya'nın son 10 yıldır gördüğü siyasi durgunluğu devam ettirecektir, İskoç okulları, hastaneleri ve istihdamı Birleşik Krallık'tan ayrılma kampanyası nedeniyle yine geri kalacaktır."

Brexit'in müsebbiplerinden olan BoJo, mektubunu "Birleşik Krallık'ın tamamını biraraya getirmek ve bu büyük ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmak için birlikte çalışalım" çağrısıyla bitirdi.