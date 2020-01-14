Merkel'den Libya Konferansı'na davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı için davetiyeleri gönderdi. Libya'da çatışan tarafların yanısıra 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanı zirveye davet edildi.

Libya'da vekalet savaşı yürütmeyen nadir ülkelerden biri olarak arabuluculuk rolüne soyunan Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) barış çabalarına eşlik etmesi amaçlanan Libya Konferansı için davetiyeler gönderildi.

Konferansa ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti'nin liderleri çağrıldı.

BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri de konferansa katılacak.

BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanı Fayiz es Serrac ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'ni destekleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter de elbette Berlin'e davet edilenler arasında.

Berlin'deki Libya zirvesi öncesinde Moskova'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Moskova'daki Libya müzakerelerinde oluşturulan taslak anlaşma metnine Serrac imza atarken, Hafter imzalamadan ayrılıp Libya'ya geri dönmüştü.

Alman haber sitelerine göre, Merkel hükümeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirveye katılmasına kesin gözüyle bakıyor, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Alman hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çalışmalarına eşlik etmek amacıyla Libya'ya ilişkin istişare sürecine eylül ayından beri zaman zaman ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.

Buradaki hedefin bir grup ülke ve uluslararası örgütlerle Libya'daki uzlaşma süreci için BM'yi desteklemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, son aylarda Libya konusunda Berlin'de çalışma düzeyinde çok sayıda toplantı yapıldığı ifade edildi.

Almanya'da bugüne kadar 5 ön hazırlık toplantısı düzenlendi.