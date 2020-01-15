Bulgaristan Dışişleri Bakanı’ndan TürkAkım değerlendirmesi: Çıkarlarımızı savunuyoruz

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale’in, TürkAkım’ın Rusya’nın Avrupa’daki etki aracı olduğu ve gerçekte gaz tedarikini çeşitlendirmeye yardımcı olmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Bulgar bakan, “ABD’nin Kuzey Akım-2 ve TürkAkım ile ilgili duruşu ortada. Ama biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz, yani doğalgaz haritasında yan geçilmemizi önlemek. Bulgaristan vatandaşlarının çıkarı, gazlarını farklı kaynaklardan alma imkanına sahip olmaktır. İkinci boru, ikinci hat Bulgaristan çok önemli, çünkü Balkan terminali gibi bir terminal inşa etmek istiyorsan yan geçilmene izin veremezsin, sadece transit ücretini ödemekle bu iş olmaz” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’ın kaynaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını ve Rus gazın ülkesi için çok önemli olduğunun altını çizen Zaharieva, “ABD’nin bu tutumu yeni değil, ama biz Bulgaristan’ın çıkarlarını savunuyoruz. Bu çıkarlarımız, farklı kaynaklara sahip olmamız” diyerek Bulgaristan’ın kaynaklarını Sırbistan, Yunanistan ve Romanya ile borular sayesinde çeşitlendirmeye çalıştığını ekledi.