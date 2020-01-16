AB: Rusya ve Türkiye’nin Libya’da Suriye senaryosunu tekrarlamasına karşıyız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’yi Suriye konusunda inisiyatifi Rusya ve Türkiye’ye teslim etmekle suçladı. Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Borrell, "Eminim ki, İtalya kıyısı karşısında Libya kıyısında bir dizi Rusya ve Türkiye deniz üslerinin olmasından kimse mutlu olmayacak” dedi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz, Avrupalılar, askeri çözüme katılmak istemediğimiz için kendimizi bu çatışmaların askeri çözümünün olmadığı inancına mahkum ettik. Suriye’de askeri çözüm vardı, Türkler ve Ruslar tarafından hayata geçirildi ve bu Akdeniz’in doğusundaki güç dengesini değiştirdi”

Borrell Rusya ve Türkiye’nin yer aldığı benzer senaryonun Libya’da da gerçekleşebileceği tahmininde bulundu. Bunun tüm Avrupalıları güçlü bir şekilde endişelendirmesi gerektiğini belirten Borrell, “Çünkü eminim ki, İtalya kıyısı karşısında Libya kıyısında bir dizi Rusya ve Türkiye deniz üslerinin olmasından kimse mutlu olmayacak” ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin, Akdeniz’in orta ve doğusu üzerinden Avrupa’ya yasadışı göçün temel yollarını kontrolleri altına alabileceklerini söyleyen Avrupalı diplomat, Libya’daki krizin Sahel bölgesi üzerinde istikrarsızlaştırıcı etkisi olduğunu, silah ve militanların da Libya’dan güneye doğru hareket ettiğini anlattı.