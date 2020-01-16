AP, Rusya’yı 2. Dünya Savaşı tarihini çarpıtmakla suçladı

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) “Avrupa Tarihinin Çarptırılması ve 2. Dünya Savaşı Anısı” konulu toplantıda konuşan Weber, “Biz, Avrupa Halk Partisi olarak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in tarihi yeniden yazma çabalarını kabul edemeyiz. Sovyetler Birliği savaş sırasında büyük kayıplar verse de, askerleri kahramanlık sergilese de 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına Molotov-Ribbentrop Paktı’nın yol açtığı inkar edilemez” ifadelerini kullandı.

EPP üyesi ve eski Letonya Dışişleri Bakanı Sandra Kalniete, Stalin için ‘Hitler’in müttefiki’ diyerek Sovyetler Birliği’nin, Nazi Almanya’sının Batı Avrupa’ya saldırmasına izin verdiği ve İngiltere’yi Hitler ordusu karşısında yalnız bıraktığını iddia etti.

Diğer yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Sovyetler Birliği’ni Nazi Almanya’sı ile eşit tutmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Jourova, “Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne düşman olduğu 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet askerlerin yaptıklarını unutmamak gerekir. Sovyet askerleri büyük fedakarlıklarda bulundu” diye vurguladı.