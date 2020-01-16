Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır" açıklamasını yaptı.

Libya'nın doğusunundaki Bingazi kentinde ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter ile bir araya gelen Maas, Hafter'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya hazır olduğunu söyledi.

Mass, Halife Hafter'i 19 Şubat'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na da resmen davet etti. Hafter bu davete olumlu yanıt verdi.

Alman medyasına göre Almanya Dışişleri Bakanı, "Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamasa da ateşkese uyma taahhadünde bulundu. Bu son derece önemli " dedi.

13 Ocak Pazartesi günü Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Rus heyeti ve Libya’daki taraflar arasında ateşkes için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus heyeti ise, Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabah saatlerinde Moskova’yı terk etmişti.