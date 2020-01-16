Merkel: Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj

Almanya Başbakanı Merkel, Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasının iyi bir mesaj olduğunu belirterek, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in ateşkese istekli olduğunu belirtmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Hırvatistan Başbakanıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, Hafter'i işaret ederek, "Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" dedi.

Merkel, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz, ki bu temelde BM tarafından kabul edildi, ancak maalesef uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hafter'i 19 Şubat'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na da resmen davet etmişti. Hafter, bu davete olumlu yanıt vermişti.

Maas, "Hafter, Moskova'daki ateşkes anlaşmasını imzalamasa da ateşkese uyma taahhadünde bulundu. Bu son derece önemli" açıklamasında bulunmuştu.