AGİT: Türkiye’de Wikipedia yasağının kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, örgütün internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, "Türkiye’de, yönetimin engelleme kararı verdikten en az iki buçuk yıl sonra Wikipedia yasağının dün itibariyle kaldırılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Türkiye’de bilgiye erişim ve fikir özgürlüğü yönünde bir zafer, dünya ansiklopedisine erişimden mahrum olan tüm Türkiye vatandaşlarının, son iki yıldır erişimin tekrar açılmasını savunan herkesin zaferi" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin, Wikipedia’nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi dün Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırılmıştı. Karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmişti.

BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirmiş, Wikipedia’nın erişim engeli kaldırılmıştı.

Dijital ansiklopedi Wikipedia’ya 29 Nisan 2017’den beri Türkiye’den erişilemiyordu.