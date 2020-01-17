Londra, Hizbullah'ın tamamını 'terör örgütü' listesine alıp mal varlığını dondurdu

Daha önce Şii örgütün askeri kanadını 'terör' listesine almış olan Britanya hükümeti, bu kez siyasi kanadını da listeye dahil etti.

ABD-İran gerilimi Avrupa ülkelerini etkisi altına alırken, Washington'ın başmüttefiği Londra'dan İran destekli Lübnanlı Şii örgüt ve parti Hizbullah'a yönelik yeni bir yaptırım kararı geldi.

Britanya'nın Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın tamamını yaptırım uygulanan 'terör örgütü' listesine aldı.

Daha önce Şii örgütün askeri kanadını 'terör' listesine almış olan Britanya Hazine Bakanlığı, bu kez siyasi kanadını da listeye dahil etti.

Hizbullah'ın Cihad Konseyi ve Dış Güvenlik Birimi dahil tüm yapılarının yeni listede yer aldığı görüldü.

Terörizm ve terörist finansmanı yasaları uyarınca hem askeri hem sivil kanadıyla kara listeye sokulan Hizbullah'ın bütün mal varlıklarının dondurulması kararı da açıklandı.

1982'deİsrail işgaline karşı kurulan Hizbullah, İsrail'in saldırı, işgal, ilhak, ayrımcılık politikalarına direnişiyle Ortadoğu'da öne çıktı.

2011 Arap isyanlarının ardından bölgede yürütülen vekalet savaşlarının maşası olan cihatçıların yenilgiye uğratılmasında da önemli rol oynayan Hizbullah, yıllardır ABD'nin 'terör örgütleri' listesinde.

IŞİD'le savaşın zaferle sonuçlanmasının sahadaki mimarı konumundaki İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği suikast ve artçıları, Ortadoğu'da gerilime yeniden tavan yaptırdı.