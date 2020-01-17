İklim değişikliğini reddetmekten çark eden Orban, 'Hıristiyan Demokrat' soslu iklim planı açıkladı

İklim değişikliğini reddeden, Greta ile alay eden Macaristan hükümeti, karbon salımını en aza indirgemeye yönelik iklim planı açıklayarak şaşırttı. Ancak tüm gezegenin kaderini ilgilendiren meseleye 'Hıristiyan Demokrat temelli politika' yaftasını yapıştırmaktan geri duramadı.

Evrensel kabul edilen değerler ve ilkelere meydan okuyan politikalarıyla tanınan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu kez küresel iklim değişikliğiyle mücadele için 'Hıristiyan Demokrat yaklaşım' açıkladı.

Macar hükümetinin web sitesinden açıklanan Ulusal Enerji ve İklim Planı, 2030 itibarıyla yüzde 90'ı karbon salmayacak şekilde elektrik üretimi ve bunun çoğunun nükleer ve güneş enerjisinden elde edilmesi hedefini koydu.

'Yaradandan ötürü yaratılanı korumak'

Orban, Suriye savaşının çığa dönüştürdüğü sığınmacı akınına set çekmek gibi politikalarını olduğu gibi bunu da 'Hıristiyan Demokrat temelli' diye niteledi.

'Viktator' lakaplı Macar Başbakanı, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Sırf İncil'i temel alarak, yaratılan çevreyi ve doğayı korumak, özellikle Hıristiyan Demokratik bir politikadır" dedi.

Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kaderjak da yeni iklim planı hakkında "Çocuklarımız ve torunlarımız için doğayı korumak, tanrı tarafından yaratılmış bir şeyi korumak olarak değerlendirebilir" diye konuştu.

Kaderjak, genel stratejiyi 'iyi bir yaşam sürebileceğiniz temiz ve sürdürülebilir bir ülke yaratmak' diye açıkladı.

'Hıristiyan Demokrat' vurgusuyla sunulsa da iklim değişikliği planı açıklamak Orban ile iktidar partisi Fidesz'in iklim değişikliğini reddeden çizgisinden değişim anlamına geliyor.

Geçen yıl Orban'ın bakanlarından biri BM'de yaptığı konuşmayla dünyaca ünlenen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'hasta çocuk' diye nitelemişti.

Bakan, Greta Thunberg'in örgütlediği iklim için okul grevi hareketinden de sıradan 'Macarlar için tiksinç' diye söz etmişti.

Orban yandaşı medya da küresel ısınma ve aşırı hava olayları ile insan faaliyetleri arasında bağlantı olduğu tezine şüpheyle yakalaşan yönde yayın yapıyor.

AFP'nin görüşünü aldığı Budapeşte'deki Nezopont Enstitütüsü analisti Agoston Mraz, şu yorumu yaptı:

"Orban iklim değişikliğinin sadece solun ilgilendiği bir mesele olmasını istemiyor. Karşı denge unsuru olarak muhafazakar-sağcı yeşil siyaset inşa etmeye çalışıyor."

Macar Başbakanı, AB'nin 2050 yılı itibarıyla karbon salmamayla ilgili hedeflerini başta veto etmiş, ama geçen ay enerjiyi nükleere dayandırma politikası için Brüksel'den ödün aldıktan sonra imza atmıştı.

Sağcı lider, bundan sonraki planın nehirlerin temizlenmesi, yasadışı çöp dökmenin yasaklanması ve 2022 itibarıyla tüm şehirlerde elektrikli otobüsle ulaşımı içereceğini söyledi.