Yunanistan'dan Hafter'e Berlin konferansında yapıcı tutum sergileme çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'da bir araya geldiği Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e Berlin konferansında yapıcı tutum sergileme çağrısı yaptı.

19 Ocak'ta yapılacak Libya konulu Berlin konferansı öncesi Yunanistan'a giden Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Dendias, "Yunan tarafı olarak Hafter'i Berlin konferansına yapıcı tutumla katılmaya ve koşulları göz önünde bulundurarak hem ateşkesin hem de Libya'da güvenliğin yeniden sağlanması yönünde çaba göstermeye davet ettik" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konferans için devlet ve hükümet başkanları düzeyinde davette bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansa katılacağı açıklanmıştı.

Konferansa ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı da belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin süreci kapsamında beş çalışma toplantısı yapılmıştı.