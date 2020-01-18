Die Welt: AB Türkiye’ye tahsis edilen fonları yüzde 75 oranında kıstı

Alman Die Welt gazetesi, Ankara’nın Suriye harekâtı ve Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda Atina ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle Brüksel’in Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemek için yapılan ödemeleri sert bir şekilde kısma kararı verdiğini yazdı.

Brüksel’in Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemek için yapılan ödemeleri sert bir şekilde kısma kararı verdiğini yazan Alman Die Welt gazetesi, bu kararın alınmasının nedenleri olarak Ankara’nın Suriye’de sürdürdüğü askeri harekâtının, ayrıca Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda Yunanistan ile ihtilafının gösterildiğini ifade etti.

Haberde ayrıca Brüksel’in bu kararına rağmen AB’nin sığınmacı anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye yaptığı ödemelerin kısıtlamalara dâhil olmadığı kaydedildi.

Buna göre 2020’de Ankara’ya yapılması öngörülen ödemeler yüzde 75 oranında kısıtlanacak. Böylelikle Avrupa Komisyonu’nun (AK) verilerine göre Türkiye’ye bu yıl yalnızca 168 milyon euro ödeme yapılacak. Toplam rakam içindeki 150 milyon euro demokrasi ve hukuk üstünlüğü programı, 18 milyonluk kısım ise kırsal kalkınma programı çerçevesinde tahsis edilecek.

Brüksel’in aday ülkelerdeki reform süreçlerini desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için AB üyeliğini desteklemek amacıyla fon tahsis ettiğine dikkat çeken Die Welt, bu arada Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki müzakerelerin çoktandır ‘ölü noktadan’ hareket etmediğini ifade etti.