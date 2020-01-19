Timoşenko: Ukrayna’yı ‘yok etme’ süreci başladı

Ukrayna’da yayın yapan ZIK televizyonuna konuşan Timoşenko, ülkenin ‘yok edilme’ sürecinin başladığını kanıtlayacağını söyledi.

Timoşenko, “Şu anki çalışmam ve görevim, Ukrayna’yı yok etme sürecinin başladığını somut gerçeklerle, rakamlarla anlatmak ve eğer biz, bu bilgileri her Ukraynalıya ulaştıramaz ve zaman kaybedersek sonra bunu telafi edemeyiz” diye konuştu.

Ukrayna’nın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren dış ‘denetim’ altına girdiğini, dünyadaki ‘kişiliğini’ kaybettiğini ve ‘herkesin istediği gibi kullandığı’ bir nesneye dönüştüğünü ifade eden Timoşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün kendi zekamızla, kendi bilimimiz, zihnimiz, ilgi alanlarımızla yaşamamız gereken bu bağımsızlık dönemini kaybettiğimizi ve tüm bunları dışarıdan öğütlerle değiştirdiğimizi itiraf etmeliyiz.”

Timoşenko, Ukrayna’nın şu anda, yönetiminin bir takım sonuçları çıkarıp işlerin bu gidişatına son vereceği ya da ülkenin tamamen kaynaklarından ve mülkiyetinden yoksun kalmasına izin vereceği bir aşamaya girdiğini de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, geçen kasımda 1 Ekim 2020'den itibaren tarım arazilerinin satış moratoryumunun kaldırmasına ilişkin bir yasa tasarısı kabul etmişti.

Kabul edilen bu belgeye göre Ukraynalı bireylere ve tüzel kişilere, bölgesel idarelere ve devlete arazi satın alma imkanı tanınmış olacak. Yabancılar ve vatandaşlığı bulunmayan kişiler de, miras yoluyla elde ettikleri tarım arazilerine sahip olabilecek, ancak bir yıl içinde araziyi satmaları gerekecek.