Atina'daki göçmen karşıtı gösteri sırasında Deutsche Welle muhabiri darp edildi

Alınan bilgilere göre, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda düzenlenen gösteride fotoğraf çekmeye çalışan Jacobi'nin kamerasına göstericiler tarafından el konulmak istendi.

Göstericiler daha sonra haber takibinde ısrar eden Jacobi'yi önce yere düşürdü, ardından da kafasına vurdu.

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Hükümet, Sintagma Meydanı'nda Thomas Jacobi'ye yapılan faşist saldırıyı şiddetle kınıyor. Basın özgürlüğünün korunması her demokratik devletin görevidir.'' ifadelerini kullandı.

Yabancı Muhabirler Derneği tarafından yapılan açıklamada ise muhabirlerin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için derneğin yetkililerle en kısa zamanda görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Ομάδα αγνώστων επιτέθηκε και χτύπησε τον φωτορεπόρτερ της Deutsche Welle Thomas Jacobi, ο οποίος κάλυπτε συγκέντρωση για το μεταναστευτικό στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο φωτορεπόρτερ δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα, μόλις τον είδαν... https://t.co/kdZHt1CsS4 pic.twitter.com/cD8HhbW5Rl — newsproject (@blank72813983) January 19, 2020

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