Erdoğan ve Merkel'in buluşması kameralara böyle yansıdı

Libya konferansı için Almanya’ya giden Erdoğan’ı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte BM Genel Sekreteri Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
Erdoğan üzerindeki paltosunu çıkarırken, Merkel Erdoğan'a "O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?" diye sordu. Erdoğan, Merkel'in bu sorusuna gülümseyerek yanıt verdi.
Erdoğan, paltosu çıkarırken, bir yardımcısı yanına gelerek paltosunu aldı.
‘You want to take off that coat?’ - #Merkel welcomes #Erdogan at chancellery pic.twitter.com/3HJGesS5IE— Ruptly (@Ruptly) January 19, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)