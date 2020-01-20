Kayıt
16:39 20 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Amsterdam Üniversitesi

    Hollanda başkentinden 'yeni bir başlangıç' fırsatı: Belediye genç yetişkinlerin borçlarını satın alacak

    © Wikipedia /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104040/91/1040409142.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202001201041157875-hollanda-baskentinden-yeni-bir-baslangic-firsati-belediye-genc-yetiskinlerin-borclarini-satin/

    Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için proje açıkladı. Proje, belediye bağlantılı bir bankanın alacaklılardan gençlerin borçlarını satın almasını öngörüyor.

    Araştırmalar ABD'de paralı eğitim veren üniversitelerin öğrencilerinin ömür boyu çalışsalar bile ödeyemeyecekleri borç batağına saplandığını, parasız eğitim ağırlıklı Avrupa'da bile gençlerin borca battığını ortaya koyarken, Hollanda'nın başkenti Amsterdam bu soruna çözüm getirmek için kolları sıvadı. 

    Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için bir proje açıkladı.

    Gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan proje, belediye bağlantılı bir bankanın genç yetişkinlerin alacaklılarıyla borçları satın almak için müzakere yürütmesini öngörüyor. 

    Alacaklılara borçları belediye bankasına devretmeleri için 750'şer euro teşvik verilecek. 

    Programa katılan her bir kişi, bir 'rehber' görevliyle birlikte çalışarak belediye tarafından satın alınan borçların geri ödenmesi, ertelenmesi ya da silinmesini yapılandıracak 'kılavuz plan' hazırlayacak. Gençler, kılavuz plana göre eğitimlerini ya da stajlarını başarıyla tamamlarsa, borçlarından daha fazla miktar silinecek. 

    İstatistiklere göre Amsterdam'ın 18-34 yaş arası mukimlerinin yüzde 34'ünün borcu var. Hollanda'da öğrencilerin çektiği kredilerin ortalaması 2015'te 12 bin 400 euro iken 2019'da 13 bin 700 euroya yükseldi. Öğrenci borcu içindeki kişilerin sayısı da 388 binden 1.4 milyona çıktı.

    Gelir istikrarından yoksun gençlerin mali durumlarını yeniden yapılandırma ve gerekli ödemeleri yapmakta çok zorlandıklarını belirten Amsterdam Belediye Başkanı Marjolein Moorman, "Borçlar büyük stres yaratıyor. Borçlar gençlerin geleceklerini belirliyor" saptamasını yaptı.

    Gençlerin hayata borçlu atıldığını vurgulayan Moorman, "Şanssızlık ve cehaletten ötürü kendilerini yardım olmadan çıkamayacakları durumlarda buluyorlar. Bu yüzden onlara yardım edeceğiz ki, yeni bir başlangıç yapabilsinler" açıklamasını getirdi. 

    Belediyeden yapılan basın açıklamasında da "Amsterdam her gencin iyi bir gelecek hak ettiğine inanıyor. Borçlar iş ve eğitimin önünde engel oluşturmamalı. Maalesef genelde durum bu. Projenin amacı, daha çok sayıda gencin borçlarını ödemesine yardımcı olurken onlara geleceklerini inşa etme fırsatı da sunmak" denildi. 

    ABD'den bu ay gelen haberlerde ise öğrencilerin toplam borç miktarının 1.6 trilyon doları geçtiği belirtildi. 

     

     

    Etiketler:
    Borç, gençler, Amsterdam, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Son 40 yılda Kuzey Kutbu bölgesinde yaz mevsiminde deniz buzuyla kaplı alanın her 10 yılda ortalama yüzde 12 küçüldüğünü ortaya konuldu. En fazla küçülme 2015-2019 döneminde gerçekleşti. Diğer yandan en fazla buzul erimesi de bu dönemde kaydedildi.
    En sıcak 5 yılını geçiren dünyadan çarpıcı kareler
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet