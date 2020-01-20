Dünya Ekonomik Forumu öncesi Davos'ta güvenlik önlemi ve protesto var

İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda sıkı güvenlik önlemleri ve protestolar dikkai çekiyor. Zirvenin bu yılki teması 'Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları' olacak. Geçen yıl zirveye katılmayan ABD Başkanı Trump'ın bu yılki katılımı protestoları ve beraberinde gelen güvenlik önlemlerini artırıyor.

21 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak olan 50. Dünya Ekonomik Forumu öncesi Davos çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İsviçre asker ve polisi, Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarını denetim altında tutuyor. Bölge çevresinde çok sayıda güvenlik noktasında kimlik bilgileri kontrol ediliyor.

Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince sıkı biçimde aramadan geçiriliyor. Yüksek binalar ve tepelerde keskin nişancılar nöbet tutuyor. Bölgeye, akredite olmayan hiç kimsenin girişine izin verilmiyor.

İklim değişikliği protestosu

Davos'a 20 kilometre uzaklıktaki otoyolda Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto için İsviçre'nin farklı kentlerinden gelenler renkli görüntüler oluşturdu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto yürüyüşünde yüzlerce kişi, iklim değişikliğinden WEF üyesi küresel şirketlerin sorumlu olduğu yönünde sloganlar attı.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacak olması güvenlik tedbirlerinin daha sıkı yapılmasına neden oluyor. Davos'un üzerinde helikopterler devriye uçuşu yapıyor.

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI Zirvenin yapılacağı Kongre Merkezi'nin yakınında bulunan bir otelin çatısında kamuflaj kıyafetli bir polis görülüyor.

Tema uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları

21-24 Ocak’ta 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi için kurulan medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara giriş için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar yapılıyor.

Katılımcıların dizüstü bilgisayarı, çantaları ve metal eşyaları X-ray cihazlarından geçiriliyor.

Bu yılki Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.

Yaklaşık 400 açık ve kapalı oturumun yapılacağı zirve, küresel gündemde öne çıkan gelir eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve 4'üncü sanayi devrimi gibi çeşitli başlıklara odaklanacak.