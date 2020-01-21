Conte: Libya’nın geleceği sadece Türkiye ve Rusya’ya bırakılmamalı

Libya krizinin çözümü yönündeki kararlarının sadece Rusya ve Türkiye tarafından alınmaması gerektiğini belirten İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu bağlamda ABD’ye bölgedeki etkisini zayıflatmama çağrısında bulundu.

La Stampa gazetesinin aktardığına göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bugünkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyle ilgili sorunun yanıtında, "Elbette, ben ona (Pompeo’ya) ABD’nin Libya’yı Türkiye ve Rusya’ya bırakmaması gerektiğini söyledim. Bu, en önemli jeopolitik sorun" dedi.

La Stampa, Conte-Pompeo görüşmesi İtalya tarafının talebi üzerine düzenlendiğini, başlarda Pompeo’nun programında böyle bir görüşmenin olmadığını bildirdi.

Haberde, İtalya’nın Libya’ya Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Avrupa Birliği (AB) barış gücünün gönderilmesini ve bu liderliği eline almak istediği ifade edildi.

Bu karar, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmalı, bu yüzden Roma, Washington’un desteğini almaya çalışıyor.