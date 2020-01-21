Davos'ta Trump'ın 'kıyamet tellallığıyla' suçladığı Greta sordu: Yokoluşu çocuklarınıza nasıl açıklayacaksınız?

Bugün İsviçre'nin Davos kasabasında açılan 50. Dünya Ekonomik Forumu, ABD Başkanı Donald Trump ile dünya liderlerine kafa tutan ergen iklim aktivisti Greta Thunberg arasında düelloya sahne oldu.

Davos'ta 'sürdürülebilirlik' ana temasıyla başlayan Dünya Ekonomik Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın inkar ettiği iklim değişikliğine yönelik protestoların gölgesinde açıldı.

ABD'de hakkındaki azil davasının başladığı gün soluğu Davos'ta alan Trump, kürsüden dinleyiciler arasındaki 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i hedef aldı.

Adını anmasa da Thunberg'e atıfla 'kalıcı felaket tellallığı yapan iklim peygamberlerini' kınayan ABD Başkanı, 'kıyamet kehanetlerinin reddedilmesi' çağrısı yaptı.

Siyasi liderleri harekete geçirecek farkındalık yaratmak için uğraşan iklim aktivistlerinden "Bu alarm zilleri çaldıranlar hep aynı şeyi talep eder: Yaşamlarımızın her yönünü tahakküm altına almak, dönüştürmek ve kontrol etmek" diye söz eden Trump, "Bunlar geçmişin aptal falcılarının halefleri" diye ekledi.

ABD'nin ekonomisini savunacağı vurgusu yapan Trump, kendi ekonomik başarılarını ballandırarak anlatırken, artık karamsarlık değil, iyimserlik zamanı olduğunu söyledi.

Ardından "İklim Kıyametinden Kaçınmak' başlıklı panele geçildiğinde bu kez söz İsveçli iklim aktivistindeydi.

Greta Thunberg breaks from panel question to read data on climate change: "I know you don't want to talk about this. But I assure you, I will continue to repeat these numbers until you do." #Davos2020 pic.twitter.com/nYkvop50sc — CBS News (@CBSNews) January 21, 2020

Dışarda diğer genç aktivistler Avustralya yangınlarında ölen 1 milyardan fazla koala, kanguru ve diğer yerel hayvanların şekline bürünerek protesto yaparken, içerde Thunberg, siyaset ve iş alemi liderlerine "Fark etmemiş olmanız ihtimaline karşı söyleyeyim, dünya alev alev yanıyor" diye çattı.

O da adını anmadan Trump'ı hedef aldı:

"Merak ediyorum onları bile bile başlarına açtığınız iklim kaosuyla cebelleşmeye terk etmeniz ve başarısız olmanızın nedeni olarak çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz? Ekonomi için o kadar olumsuz olacak gibi gözüküyordu ki, gelecekteki yaşam koşullarını güvenceye almak fikrinden hiç denemeden vazgeçtik? Böyle mi diyeceksiniz?"

"Evimiz hala yanıyor. Sizin atıllığınız her saat alevleri körüklüyor. Biz ise size diyoruz ki, çocuklarınızı her şeyden çok seviyorsanız harekete geçin."

Siyaset ve iş alemi liderlerini sürekli boş sözler vermekle suçlayan Thunberg "Diyorsunuz ki, sizi yüzüstü bırakmayacağız, bu kadar karamsar olmayın. Ve sonra, sessizlik."

Davos cemaati, ABD Başkanı'nın konuşmasına destek çıkmadı.

Nobel Ödüllü ABD'li ekonomist Joseph Stiglitz, Trump'ın konuşmasını 'akla ziyan' diye nitelerken "Gözümüzle gördüğümüz orada yokmuş gibi yapıyor" diye eleştirdi.

Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck daha da ileri gitti:

"Sadece kendini övme, cahillik, herkese saygısızlık, küresel sorunları anlamazlık... Hayatım boyunca duyduğum en berbat konuşmaydı."