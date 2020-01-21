Trump, Davos'ta Avrupa Komisyonu Başkanı'yla görüştü, 'gümrük vergisi zammı' tehdidini yineledi

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katılan ABD Başkanı Trump, burada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, açıklamasında görüşmenin 'çok iyi' geçtiğini söylese de anlaşma yapılmaması halinde Washington'un Avrupa'nın otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergisi zammını dikkate alacağını söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump yaptığı açıklamada görüşmelerin 'çok iyi geçtiğini' söyleyerek, anlaşma yapılmaması halinde ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergisi zammını dikkate alacağını kaydetti.

Von der Leyen ise, "Amerikan ve Avrupa halkları iyi dostlar ve biz de buna sırtımızı yaslayacağız. Doğrusu tartışacağımız konular var ve müzakere edeceğiz" dedi.

Trump'ın Avrupa ihracatına gümrük vergileri koyma yönündeki tehditleri Avrupalı yetkililerden ve şirketlerden güçlü bir tepki gelmesine neden olmuştu.

Bu ayın başlarında Washington Post gazetesi de Trump yönetiminin İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'ı 2015 yılı nükleer anlaşmasını bozmakla resmen suçlamamaları halinde Avrupa'nın otomobil ithalatına yüzde 25'lik bir gümrük vergisi zammı uygulamakla tehdit ettiğini yazmıştı.