Yunanistan: Pompeo’dan destek mektubu aldık

Mektubun Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis adına yazıldığını bildiren Petsas, bugünkü basın toplantısında, “ABD, bu mektupta sadece tüm anlaşmazlıklarını barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi ve kışkırtıcı eylem veya açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söylemiyor. Onların aynı mektup içinde iki kez altını çizdiği en önemli şey, ABD’nin halen Yunanistan’ın refahını, güvenliğini ve demokrasisini desteklemeye sadık olduğu. Onlar ayrıca Yunanistan’ı, Avrupa’da lider, Doğu Akdeniz ile Balkanlar’da anahtar müttefik ve en önemli aktör olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti” ifadelerini kullandı.

Pompeo’nun mektubunun, ABD-Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda en iyi seviyede olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen Petsas, “Aynı zamanda bu, Başbakan’ın iki hafta önce Washington’a yaptığı ziyaretini kıymetten düşürmeye çalışanlara da yanıt” dedi.

Yunanistan, Türkiye ile anlaşmazlıkta ABD’nin desteğini arıyor.