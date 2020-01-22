Aliyev: TANAP teknik olarak Rus doğalgazı için kullanılabilir

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Rus doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasında kullanılabileceğini, teknik olarak bunun mümkün olduğunu ama bu yönünde hiçbir teklif almadıklarını söyledi.

50. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) düzenlendiği İsviçre’nin Davos kasabasında bulunan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Sputnik’e açıklamasında, Rus doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşınması için TANAP’ın kullanılma olasılığıyla ilgili, “Henüz bu yönde teklif gelmedi. Elbette teknik olarak bu mümkün. Altyapımız, ortak altyapı olarak kullanılabilir. Bizim projelerimiz, Rusya’nın TürkAkım projesi, Türkiye topraklarında yoğunlaşmış durumda. Türkiye’den de her yöne gidebilir. Ekonomik yönünü hesaplamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Mihail Boçarnikov, Rus gazının belirli bir aşamada TANAP projesine bağlanabileceğini söylemişti.

TANAP projesi hakkında

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Türkiye'ye TANAP'tan ekim sonu itibarıyla 3 milyar 180 milyon metreküp gaz geldi.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.