Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor.

Macron, İsrailli polise hitaben, "Herkes kuralları biliyor. Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık" ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler. Herkes kurallara saygı göstersin" dediği duyuluyor.

Macron ile İsrail polisi arasında gerginlik: Herkes kuralları biliyor. Önümde yaptığın şey hoşuma gitmedi. Dışarı çık https://t.co/LrpT2pGLDV pic.twitter.com/3QRlQAdgbf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 22, 2020

​Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlere göre ise tartışma, İsrail polisinin, Macron ile Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ne girmek istemesi üzerine yaşandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.