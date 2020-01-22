İtalya'da Dışişleri Bakanı Di Maio, partisinin liderliğini bıraktı

İtalya'da eylül ayında Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde kurulan 2. Conte Hükümeti'nin büyük ortağı M5S'de bir süredir görüş ayrılıklarından kaynaklanan parti içindeki kriz, bugün zirveye çıktı.

Hükümette dışişleri bakanlığı görevini yürüten M5S lideri Luigi Di Maio, Roma'da partililerden ve destekçilerinden oluşan gruba yaptığı konuşmada, kendi çalışmasını tamamladığını belirterek, liderliği bıraktığını duyurdu. Di Maio, "Bugün, bir dönem kapanıyor. 5 Yıldız Hareketi için bir şeyleri yeniden kurmanın zamanı geldi" dedi.

Luigi Di Maio, M5S'nin son 10 yılda İtalya'nın değişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Ben de siyasi lideri olarak bu hareketin en iyi noktaya gelmesini sağladım ancak bu hareket için değişim zamanı. Benden sonra gelecek olan isme güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Genç lider, "En kötü düşmanlar içimizdekiler ki onlar kendi görünürlükleri için çalışıyorlar" diyerek, parti içindeki krize işaret etti.

"Hükümet, yoluna devam etmeli" diyen Di Maio, parti liderliğinden ayrılışının hükümeti etkilememesi gerektiğinin altını çizdi. Partisinin liderliğini bırakan Di Maio, dışişleri bakanı olarak hükümetteki görevine devam edeceğinin işaretini verdi.

Başbakan Conte, Di Maio'nun açıklamasından önce yaptığı değerlendirmede, bunun hükümeti etkilemeyeceğini, Di Maio'nun kararına kişisel olarak üzüldüğünü ancak saygı duyduğunu ifade etti.

M5S'nin genç isimlerinden olan 33 yaşındaki Di Maio, Eylül 2017'de parti içi seçimde oyların yüzde 82'sini alarak parti liderliğine seçilmişti.

Di Maio’nun liderliğinde Mart 2018'deki genel seçimlerden yüzde 32,6'lık oy oranıyla birinci parti çıkan M5S, 3 ay kadar süren koalisyon görüşmeleri sonucunda aşırı sağcı Lig Partisi ile hükümet kurmuştu.

Hükümette ağırlığını Lig Partisi ve aşırı sağcı lideri Matteo Salvini’ye kaptıran M5S, Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde büyük oy kaybı yaşayarak, yüzde 17.1 oranında oy alabilmişti. M5S'nin oylarının büyük çoğunluğunun Lig'e kaydığı görülmüştü.

Bu oy oranına güvenerek hükümeti bozan Lig'in yerine parlamentodaki merkez sol partilerle 2. Conte Hükümeti'nin kurulmasına destek veren Di Maio liderliğindeki M5S'de bu adım çok tartışılmış, partiden kopuşlar yaşanmıştı.

Son olarak geçen ekim ayında Umbria Bölgesel Yönetimi için yapılan yerel seçimlere hükümet ortakları ittifakla girmiş ancak seçimden Lig’in açık ara galip çıkması, Di Maio'nun partideki liderliğinin de ciddi şekilde sorgulanmasına yol açmıştı.

Mart 2018'de yapılan genel seçimlerden bugüne kadar 31 parlamenterin, M5S'den ayrıldığı belirtiliyor.