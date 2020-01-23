Finlandiya Başbakanı Sanna Marin: Umuyorum ki kadın liderler geleceğin ‘yeni normali’ olacak

Dünyanın en genç Başbakanı Sanna Marin gelecekte kadın liderlerin seçilmesinin dikkat çekecek bir durum olmayacağını ve 'yeni normal' olarak değerlendirileceğini umduğunu söyledi. Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kendisine sorulan kadın liderliğindeki hükümetin nasıl çalıştığı sorusunu Marin 'Soyunma odalarında buluşmuyoruz' diye yanıtladı.

Finlandiya'nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, Davos'taki 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda cinsiyet eşitliği konulu bir panelde yaptığı konuşmada geçen yıl aralık ayında Finlandiya'nın lideri olarak göreve başlamasına karşı verilen küresel tepki hakkında konuştu.

"Aslında medyanın dikkatine çok fazla odaklanmadım" diyen dünyanın en genç Başbakanı, Finlandiya’nın koalisyon hükümetindeki beş partinin hepsinin kadınlar tarafından yönetildiğini ve bu liderlerin dördünün 35 yaşın altında olduğunu belirtti.

Marin ayrıca, Finlandiya'nın ilk kadın başbakanı olmadığını da vurguladı ve ülkesinde ilk kadın başbakanın 2003 yılında Anneli Jäätteenmäki olduğunu, bir diğer kadın başbakan olan Mari Kiviniemi'nin 2010 yılında göreve başladığını hatırlattı.

'Kadın soyunma odasında çalışmıyoruz'

Finlandiya'nın kadın liderliğindeki hükümetinin şu anda nasıl çalıştığı sorusunın yöneltildiği Marin, bu soruya bir şakayla yanıt verdi. Sanna Marin yanıtında şu ifadeleri kullandı:

'Erkek egemenliğinin olduğu bir ofis nasıl çalışıyorsa öyle. Soyunma odası konuşmaları ya da toplantıları yapmıyoruz."

“It works like in any government… we don’t meet in a female locker room and have locker-room talk.”



Finnish PM Sanna Marin, who runs a coalition government alongside four other female leaders, says she hopes an administration like hers will be “seen as normal” in the future. pic.twitter.com/2cTXcc1pCG — Channel 4 News (@Channel4News) January 23, 2020

​Marin, karar verme sürecinde farklı açılar sunmada küresel politikayı geliştiren sadece toplumsal cinsiyet eşitliğinin değil, liderlerin daha genel bir çeşitliliğinin de olduğunu ileri sürdü.

Cinsiyet Eşitliği Bakanı erkek

Aynı zamanda kadın liderlere sahip olmanın sadece kadınlar için değil, erkekler için de daha iyi olduğunu söyleyen Sanna Marin, "Finlandiya’nın cinsiyet eşitliği bakanı bir erkek, Thomas Blomqvist" dedi.

Finlandiya Başbakanı cinsiyet eşitliği için “öncü” bir ülke olarak görülmesine rağmen Finlandiya'nın hala pariteye ulaşmak için katedecek bir yolu olduğunu belirtti. Buna ebeveyn izninin reformunun da dahil olduğunu söyleyen Marin şöyle konuştu:

“Çok az sayıda baba çocuklarıyla zaman geçiriyordu. Kocamla ebeveyn iznini ikiye böldük. Her birmiz 6'şar ay işten izin aldık. Böyle bir politika reformu herkesin yararına, bu yüzden gemideki herkese ihtiyacımız var."

© REUTERS / YVES HERMAN Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Sanna Marin dünyanın her zaman ilerici bir şekilde çalışmadığını fark etmenin önemli olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Dünyada geriye doğru olan şeyler olduğu için hepimiz her gün eşitlik için, daha iyi bir yaşam için savaşmalıyız."

Finlandiya Başbakanı, bu yüzden ilk etapta siyasete girmesinin, başka bir deyişle, değişimi harekete geçirmenin başkasının işi olmadığını fark ettiğini söyledi.

Marin, daha önce çalışma günlerinin haftada 4'e düşülmesi gerektiği yönündeki önerisiyle dikkat çekmişti.