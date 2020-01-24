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    43 yıldır Fransa'da yaşayan Murat Büyük'ün vatandaşlık başvurusu reddedildi: 'Ülkemize sadakat garantiniz bulunmamakta'

    © İHA /
    Avrupa
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    Yaklaşık 43 yıldır yaşadığı Fransa'da vatandaşlık başvurusu yapan Türk vatandaşı Murat Büyük'ün talebi 'Türkiye'ye olan ilgisi' sebebiyle reddedildi. Vatandaşlık başvuru idaresi, ret gerekçesinde "Asıl ülkenizin siyasetine bağlılığınız aşikar olup, bizim ülkemize sadakat garantiniz bulunmamakta" ifadesini kullandı.

    İHA'nın aktardığı habere göre, henüz 4 yaşında geldiği Fransa'da 43 yıldır yaşayan Murat Büyük, yaklaşık 2 yıl önce Fransız vatandaşlığı almak için başvuruda bulundu.

    Başvurusu uzun bir süreç içerisinde değerlendirilen Büyük'ün aldığı ret cevabı ve gerekçesi ise gerek Türkler gerekse Fransızlar tarafından büyük tepki aldı.

    Fransa'nın Büyük'e, sosyal medyada Türkiye ile ilgili paylaşımları ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarında aktif olması sebebiyle vatandaşlık vermeyi reddettiği öğrenildi.

    Ret mektubunda gerekçe veren vatandaşlık başvuru idaresi, "Asıl ülkenizin siyasetine bağlılığınız aşikar olup, bizim ülkemize ve kurumlarına sadakat garantiniz bulunmamakta" diyerek Büyük'e vatandaşlık vermediğini bildirdi.

    'Örnek bir vatandaş kaybettiler'

    Ret cevabı ile haksızlığa uğradığını dile getiren Büyük, "Fransa 43 yılda herhangi bir vukuat işlememiş, çalışıp, bir gün olsun işsiz kalmayıp, işsizlik kurumundan 1 kuruş almayan, 1 kuruş vergi borcu bulunmayan, çoğu Fransızdan daha iyi okuyan, yazan, tarihini, coğrafyasını ve genel olarak kültürünü bilen bir vatandaş kaybetti" dedi.

    Youths wearing the official outfit of the Service national universel (SNU) civic service pose following its official presentation, on April 18, 2019 at the Education ministry in Paris. (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP)
    © AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT
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    Dernek faaliyetleri ile Fransız kurumlarının dikkatini çektiğini dile getiren Büyük, sosyal medyada Türkiye ile ilgili fikirlerini paylaşmaktan kaçınmadığını ifade etti.

    İslamofobiya ile ilgili, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi ve PKK ile ilgili tepkili paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen Büyük, bu paylaşımlar sebebi ile ret cevabı almış olabileceğini belirtti.

    Bu sebeple ret cevabının adaletsiz olduğunu dile getiren Büyük, "Fransa'nın bize verdiği demokrasi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü imajına ters düşüyor" şeklinde konuştu.

    'Türkiye siyasetine ilgimden dolayı beni reddettiler'

    Fransa'daki seçilmiş milletvekilleri ve bakanlardan örnek veren Büyük, çifte standart uygulandığının altını çizdi.

    © AP Photo / Ludovic Marin
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    Ermenistan ve İsrail bağlantılarını paylaşan, ilgi ve bağlarını dile getiren ve söz konusu ülkelerdeki seçimlerde aktif rol alacak kadar ileri giden Fransız siyasetçilerinden örnek veren Büyük, "Türkiye siyasetine ilgimden dolayı seçilmemiş olan beni reddettiler, oysa seçilmiş olan bu siyasetçiler Fransa için herhangi bir sorun teşkil etmiyor" dedi.

    Büyük, "Bu olayın sessiz sedasız kapanmasını istemedim. Geniş bir kitleye ulaşıp Fransız İçişleri Bakanlığı'nı kendisini sorgulamaya davet etmek istedim" diye konuştu.

    Olayı paylaşması üzerine sosyal medyada iyi tepkilerin olduğunu söyleyen Büyük, "Fransız dostlarımdan çok destek geldi, Fransa adına özür dilediler" dedi.

    Sosyal medyada kötü tepkiler de aldığını söyleyen Büyük, "Terör yandaşlarından kötü tepkiler geldi, zaten onlardan bunu beklerdim. Özelden de bana hakaret yağdırıyorlar" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    İsrail, Ermenistan, İslamofobi, PKK, 15 Temmuz darbe girişimi, çifte standart, Vatandaşlık, Türkiye, Fransa, Murat Büyük
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