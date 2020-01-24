43 yıldır Fransa'da yaşayan Murat Büyük'ün vatandaşlık başvurusu reddedildi: 'Ülkemize sadakat garantiniz bulunmamakta'

İHA'nın aktardığı habere göre, henüz 4 yaşında geldiği Fransa'da 43 yıldır yaşayan Murat Büyük, yaklaşık 2 yıl önce Fransız vatandaşlığı almak için başvuruda bulundu.
Başvurusu uzun bir süreç içerisinde değerlendirilen Büyük'ün aldığı ret cevabı ve gerekçesi ise gerek Türkler gerekse Fransızlar tarafından büyük tepki aldı.
Fransa'nın Büyük'e, sosyal medyada Türkiye ile ilgili paylaşımları ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarında aktif olması sebebiyle vatandaşlık vermeyi reddettiği öğrenildi.
Ret mektubunda gerekçe veren vatandaşlık başvuru idaresi, "Asıl ülkenizin siyasetine bağlılığınız aşikar olup, bizim ülkemize ve kurumlarına sadakat garantiniz bulunmamakta" diyerek Büyük'e vatandaşlık vermediğini bildirdi.
'Örnek bir vatandaş kaybettiler'
Ret cevabı ile haksızlığa uğradığını dile getiren Büyük, "Fransa 43 yılda herhangi bir vukuat işlememiş, çalışıp, bir gün olsun işsiz kalmayıp, işsizlik kurumundan 1 kuruş almayan, 1 kuruş vergi borcu bulunmayan, çoğu Fransızdan daha iyi okuyan, yazan, tarihini, coğrafyasını ve genel olarak kültürünü bilen bir vatandaş kaybetti" dedi.
İslamofobiya ile ilgili, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi ve PKK ile ilgili tepkili paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen Büyük, bu paylaşımlar sebebi ile ret cevabı almış olabileceğini belirtti.
Bu sebeple ret cevabının adaletsiz olduğunu dile getiren Büyük, "Fransa'nın bize verdiği demokrasi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü imajına ters düşüyor" şeklinde konuştu.
'Türkiye siyasetine ilgimden dolayı beni reddettiler'
Fransa'daki seçilmiş milletvekilleri ve bakanlardan örnek veren Büyük, çifte standart uygulandığının altını çizdi.
Büyük, "Bu olayın sessiz sedasız kapanmasını istemedim. Geniş bir kitleye ulaşıp Fransız İçişleri Bakanlığı'nı kendisini sorgulamaya davet etmek istedim" diye konuştu.
Olayı paylaşması üzerine sosyal medyada iyi tepkilerin olduğunu söyleyen Büyük, "Fransız dostlarımdan çok destek geldi, Fransa adına özür dilediler" dedi.
Sosyal medyada kötü tepkiler de aldığını söyleyen Büyük, "Terör yandaşlarından kötü tepkiler geldi, zaten onlardan bunu beklerdim. Özelden de bana hakaret yağdırıyorlar" açıklamasını yaptı.
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